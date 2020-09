Meteo, le previsioni: dopo il caldo africano in arrivo pioggia e nubifragi: le previsioni

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Settembre 2020, 18:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

molto variabile nelle prossime settimane. Se finoraè stato caratterizzato da un caldo africano,la seconda metà del mese si preannuncia movimentata: prima un ciclone investirà in pieno l'Italia portando piogge e temporali e poi dal Polo Nord potrebbe arrivare il freddo. Secondo il meteo.it, per i prossimi giorni e almeno fino al 20 non sono attese grandi novità, grazie ad un vasto campo di alta pressione di origine africana che garantirà tempo stabile e caldo su buona parte dell'Italia. Per un cambio drastico delle condizioni meteorologiche dovremo aspettare l'ultima settimana del mese.una profonda depressione (ciclone) sospinta da masse d'aria più instabili di origini atlantiche darà il via ad una fase di maltempo piuttosto intensa. Al momento le previsioni dei principali modelli indicano precipitazioni abbondanti in particolare a partire dalle regioni delIl peggioramento potrebbe successivamente estendersi anche al resto del Paese. Visti i forti contrasti che dovrebbero venirsi a creare, non escludiamo il rischio più che concreto di fenomeni alluvionali e nubifragi,come purtroppo anche la cronaca recente e degli ultimi anni ci ha insegnato.secondo il modello americano GFS, potrebbero accompagnarci fino alla fine del mese a causa di un'anomalia di pressione presente sul comparto Atlantico in grado di pilotare perturbazioni a raffica verso l'Europa e quindi anche sull'Italia. Attenzione poi, secondo gli ultimissimi aggiornamenti, proprio in concomitanza con gli ultimi giorni del mese e i primi di ottobre spunta l'ipotesi dell'arrivo di una massa d'aria fredda di origine polare in discesa dalla Russia. Se ciò dovesse venire confermato le temperature subirebbero un drastico calo con valori fin sotto le medie climatiche di riferimento, specie al Centro Nord.