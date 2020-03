Ciclone in arrivo in Italia: da lunedì temporali, nubifragi e nevicate. Le previsioni meteo

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Marzo 2020, 18:07

Un inizio anno primaverile, un inverno messo alle spalle ancor prima di iniziare. Mache ci farà immergere in un'alla quale non siamo più abituati. Un insidioso ciclone ci porterà infatti un'intensa fase di brutto tempo accompagnata da. Vediamo più nel dettaglio gli effetti di questo peggioramento e quali saranno le regioni maggiormente colpite. Il transito di alcune perturbazioni che hanno interessato in questi giorni alcune regioni del nostro Paese è la chiara dimostrazione che l'alta pressione non riesce più a ripararci dal flusso perturbato atlantico, anzi,Già dalle prime ore di lunedì 2 Marzo, il meteo ci farà subito capire le sue cattive intenzioni dando origine alla formazione di unche dal mare di Liguria comincerà lentamente a muovere il suo baricentro verso le regioni del Nord. In mattinata ci attendiamo dunque, sulla Toscana ma in rapido spostamento verso il resto delle regioni settentrionali. Attenzione anche allache potrà cadere su tutto l'Arco alpino mediamente intorno ai 1000 metri. Qualche nevicata a quote alte imbiancherà inoltre l'Appennino settentrionale.Col passare delle ore altre piogge arriveranno sulle. Locali nubifragi potranno colpire la Liguria e alcuni angoli dell'area centrale tirrenica.seppur in un contesto di spiccata variabilità e con temperature in ulteriore aumento a causa di un netto rinforzo dei venti miti da Scirocco. Una lieve flessione dei termometri invece si avvertirà al Nord e sul lato tirrenico del Centro ma essenzialmente per effetto del brutto tempo.Il ciclone in seguito si muoverà molto lentamente verso levante condizionando negativamente il quadro meteorologico sull'Italiadove le sole zone del Nord-Ovest avranno un tipo di tempo più asciutto con anche alcune possibili schiarite. Altrove invece, ancora piogge e temporali specie sul lato tirrenico e ancora nevicate sui rilievi alpini intorno ai 900-1000 m. Il quadro meteorologico generale comincerà lentamente a migliorare solo dalla giornata di mercoledì 4 a partire dai settori occidentali specie dall'area tirrenica mentre sul resto d'Italia le cattive condizioni atmosferiche si attenueranno solo tra il tardo pomeriggio e la sera.Da giovedì 5 un timido ritorno dell'alta pressione riporterà condizioni di maggior stabilità al Nord mentre una reiterata circolazione ciclonica sul basso Tirreno manterrà condizioni di maggior instabilità sulle regioni centro-meridionali dove la situazione potrebbe tornare tranquilla invece a cavallo del fine settimana. Ma di questo ce ne occuperemo più dettagliatamente nei prossimi giorni.