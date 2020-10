Meteo, le previsioni: la tregua dura poco. Nel weekend torna il maltempo con neve a bassa quota

Da sabato sera e poi domenica l’Italia verrà interessata da una fase di maltempo prolungata. Tornerà anche la neve a quote molto basse per il periodo. Tutto ciò è dovuto alla discesa di aria artica dall’Europa settentrionale e che tuffandosi nel Mediterraneo darà vita a un insidioso vortice ciclonico che interesserà il nostro Paese per molti giorni.

L’apporto di aria più fredda inoltre farà calare il limite delle nevicate che sulle Alpi potrebbe scendere addirittura sotto i 1000 metri. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che dopo una prima parte di sabato piuttosto soleggiata e con clima mite, le prime avvisaglie del cambiamento del tempo si vedranno nel pomeriggio sull’arco alpino e sulla Toscana settentrionale con prime piogge.

Dalle primissime ore di domenica 11 ottobre aria fredda dal Polo Nord si tufferà sul Mediterraneo dando vita a un vortice ciclonico. Faranno irruzione venti freddi Bora al Nordest e di Maestrale al Nordovest. Il maltempo investirà la Lombardia e il Nordest con possibili nubifragi anche sul Golfo di Trieste dove è attesa la Barcolana. Piogge e temporali si porteranno rapidamente anche su Toscana, Umbria e Lazio (Roma compresa). Con l’arrivo dei venti più freddi la neve comincerà a scendere sulle Alpi a quote via via più basse e fin sopra i 900-1000 metri di quota. Con l’inizio della prossima settimana il maltempo si accanirà al Sud con nubifragi per poi ritornare al Centro-Nord nei giorni successivi. Le temperature subiranno un brusco calo anche dell’ordine di 10°C.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 8. Al nord: bel tempo con nubi sparse. Al centro: cielo sereno o poco nuvoloso. Al sud: soleggiato.

Venerdì 9. Al nord: nubi sparse al mattino, più coperto al pomeriggio. Al centro: nubi e sole. Al sud: cielo sereno.

Sabato 10. Al nord: nubi in aumento sulle Alpi e sulla Liguria, peggiorerà in serata. Al centro: peggiora sull’alta Toscana con temporali. Al sud: bel tempo.

Domenica 11. Al nord: maltempo su Lombardia e Nordest, neve a 1000 metri. Al centro: maltempo su Toscana, Umbria e Lazio. Al sud: peggiora in Campania.

