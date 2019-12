Meteo, inverno ko: arriva il super anticiclone di Capodanno, emergenza nebbia al Nord

. il team de IlMeteo.it riferisce che dall'ultimo dell'anno il tempo, quindi con sole prevalente al Centro-Sud e su tutti i rilievi. La neve caduta nei giorni e settimane scorse sia sulle Alpi che sugli Appennini sarà, quindi, presto un ricordo. Un grande campo di alta pressione ha conquistato non solo l'Italia, ma anche quasi tutta l'Europa. Tutto ciò si traduce in un periodo di stabilità atmosferica con sole prevalente, temperature in aumento, ma con la presenza della nebbia al Nord.