Meteo, l'anticiclone si gonfia a dismisura: temperature fino a 37°. Poi il crollo: «Fino a 10° in meno»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Luglio 2020, 17:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo la temporanea irruzione di venti più freschi che hanno fatto calare le temperature fino a valori sotto la media del periodo, ora. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che, il cielo sereno o poco nuvoloso e leI valori massimipotranno toccare punte di 36-37°C in Emilia (Reggio Emilia, Bologna e Ferrara), in Lombardia (Mantova), sul Veneto (Verona, Rovigo), in Toscana (Firenze), in Puglia (Foggia e Taranto), su molte zone interne della Sardegna e della Sicilia. Milano, Torino, Roma e Napoli invece viaggeranno a 32-33°C con clima anche afoso.L’anticiclone comincerà a perdere di potenza nel corso diquando isi faranno presenti sull’arco alpino, preludio a un peggioramento atteso nel weekend.Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che. Nel corso del pomeriggio temporali dalle Alpi e dalle Prealpi scenderanno fin sulle pianure di Veneto, Emilia Romagna e Lombardia entro sera e poi nella notte. I fenomeni saranno accompagnati da locali grandinate e raffiche di vento fino a 70 km/h.Domenica soffieranno venti freschi da Nordest su gran parte d’Italia, le temperature crolleranno anche di 10°C e inizierà un periodo decisamente meno caldo che durerà almeno fino a metà della settimana successiva.