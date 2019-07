Meteo, il caldo africano ha i giorni contati: nel weekend temperature giù di 15 gradi

caldo africano continua a tenere l'Italia in un 'forno', ma ha i giorni contati: le temperature tra oggi e venerdì continueranno a toccare il picco con valori massimi fino a 40 gradi, ma il gran caldo subirà un forte ridimensionamento a partire dal weekend, secondo quanto afferma il team del sito ilMeteo.it. L'arrivo di un ciclone atlantico porterà infatti un po' di refrigerio sull'Italia facendo calare le temperature anche di 15°C.



LE PREVISIONI METEO



I primi segnali di un cambiamento inizieranno a farsi sentire già da venerdì con i primi fenomeni temporaleschi, a carattere ancora irregolare, che interesseranno le Alpi e localmente anche qualche settore della Pianura padana. Nella giornata di sabato 27 le piogge e i temporali si propagheranno a tutto l'arco alpino, diventando via via più diffusi e con il rischio di fenomeni violenti anche su molte zone della Pianura padana. Tempo ancora soleggiato al Centro e al Sud.

Domenica 28 luglio il ciclone atlantico attraverserà velocemente il Nord raggiungendo in tarda serata i Balcani. Piogge e temporali oltre a colpire le regioni settentrionali interesseranno anche la Toscana fino a Firenze, il Lazio fino a Roma e poi l'Umbria e le regioni adriatiche. I fenomeni potrebbero risultare molto forti e con grandinate. Il sito ilMeteo.it comunica che durante il passaggio del ciclone e in presenza delle precipitazioni le temperature subiranno una forte diminuzione, addirittura fino a 15°C in meno rispetto a questi giorni; i valori massimi infatti a stento saliranno oltre i 24-25°C al Nord e in Toscana.

Mercoledì 24 Luglio 2019, 13:57

