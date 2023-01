Meteo, stop al freddo e temperature in aumento. Ma poi cambia tutto

Le previsioni meteo della settimana sono caratterizzate dal prepotente ritorno dell’anticiclone delle Azzorre. Vediamo cosa cambia in queste giornate di pieno inverno.

Il ritorno dell'Anticiclone delle Azzorre

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it ci dice che con l’aumento della pressione dovuto all’arrivo dell’anticiclone l’atmosfera tornerà stabile su gran parte delle regioni, il sole tornerà a splendere quasi indisturbato su gran parte delle regioni, ma ci saranno anche altri ingredienti di questo nuovo cambiamento del tempo.

Vento forte, al Sud raffiche anche di 60 km/h

Uno di questi sarà il vento che continuerà a soffiare da moderato a forte sui settori centro-meridionali, ma anziché da Grecale come ha fatto in questi giorni, stavolta sarà da Maestrale. Al Sud le raffiche potrebbero superare anche i 60 km/h, soprattutto sulle coste tirreniche di Sicilia e Calabria, nonché su quelle occidentali della Sardegna. Un altro fattore da tener presente saranno le temperature; infatti se di notte e al primo mattino continuerà a fare un bel freddo con valori spesso sottozero al Centro-Nord, di giorno, grazie al maggior soleggiamento e partire da metà settimana, il clima si addolcirà tant’è che si torneranno a superare i 10-12°C su molte città, anche del Nord, come ad esempio Milano,Torino e Bologna.

Inizierà così una fase piuttosto asciutta, a parte qualche rovescio atteso tra lunedì e martedì in provincia di Messina e Reggio Calabria. Questa situazione dovrebbe durare per tutta la settimana e forse anche oltre. C’è da dire, però, che questa tendenza volta al dominio dell’alta pressione, non trova ancora piena concordanza tra i centri di calcolo internazionali, soprattutto dopo il 3-4 febbraio quando l’Italia potrebbe ritrovarsi a vivere una nuova ondata di gelo, questa volta in arrivo dalla Russia. Per ora godiamo i prossimi giorni di sole.

NEL DETTAGLIO

Lunedì 30. Al nord: bel tempo prevalente. Al centro: cielo poco nuvoloso. Al sud: nubi irregolari, a tratti compatte.

Martedì 31. Al nord: soleggiato salvo locali nebbie. Al centro: tante nubi in Sardegna, più sole altrove. Al sud: rovesci sul basso Tirreno, soleggiato altrove.

Mercoledì 1. Al nord: molte nubi in pianura, sole altrove. Al centro: bel tempo. Al sud: sole prevalente. Tendenza: prosegue il bel tempo con il dominio dell’anticiclone.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Gennaio 2023, 12:04

