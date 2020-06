Meteo, brusco arresto dell'estate a partire da giovedì: ecco cosa succederà

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Giugno 2020, 17:28

Iltanto atteso sembra essere finalmente arrivato, ma la situazione climatica potrebbe subire un brusco ca partire dalla giornata di giovedì. L'altra pressione subirà una frenata che lascerà il posto a piogge e grandinate che interesseranno principalmente il Nord Italia portando maltempo per le successive 48 ore.Già dalla giornata di mercoledì il Nord sarà disturbato, poi la giornata di giovedì si aprirà all'insegna di un tempo stabile, che però con il passare delle ore evolverà in fenomeni temporaleschi che porteranno un abbassamento delle temperature sull'arco alpino fino a spingersi a Lombardia e Veneto con possibili rovesci anche in Val padana.Al Centro-Sud il meteo si manterrà caldo e tranquillo, ad eccezione sui rilievi abruzzesi dove non sono affatto da escludere rovesci e temporali sparsi.Venerdì, nonostante un'alta pressione nord africana di nuovo prepotentemente in avanzamento verso l'Italia, continueremo a registrare nel pomeriggio una forte ingerenza temporalesca su tutto il comparto alpino e prealpino. Nle resto del paese la situazione sarà più stabile con possibili eccezioni sull'appennino abruzzese e su alcuni tratti di quello tosco-emiliano.