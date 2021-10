Meteo, per il ponte di Ognissanti arriva Poppea: la tempesta di Halloween

Dopo il passaggio del ciclone Apollo, trasformatosi poi in uragano, che si è abbattutto come una furia sulla Sicilia, dal Nord Atlantico è in arrivo un'intensa perturbazione atlantica che busserà su tutta Italia sotto forma di tempesta. Dopo un sabato ancora piovoso per Sicilia e Calabria nella zona ionica, il nord e centro Italia si preparano a vivere un ponte di Ognissanti all'insegna del maltempo.

Leggi anche > Ora solare, quando si cambia? Stanotte spostare le lancette

Secondo quanto riferito da 3BMeteo, nel corso della giornata di domenica Poppea, la tempesta di Halloween, avanzerà gradualmente raggiungendo il nostro Paese influenzando con piogge, via via più diffuse, il nordovest, la Sardegna e infine la Sicilia e, solo in serata, anche le coste tirreniche di Lazio, Campania e Toscana.

Ma sarà lunedì 1 novembre, giorno di Ognissanti, che la tempesta scatenerà tutta la sua potenza. Piogge abbondanti o molto abbondanti colpiranno Lombardia, Nordest, Toscana, Umbria, Lazio e Sicilia (sull'isola soprattutto nelle primissime ore) per poi estendersi più attenuate alle regioni centro-meridionali adriatiche. I venti di Scirocco sferzeranno le coste adriatiche con il mare che sarà molto mosso, mentre il Libeccio colpirà i settori tirrenici.

Da martedì il cielo tornerà a schiarirsi su tutto lo stivale, prima di una nuova perturbazione in arrivo tra mercoledì e giovedì con l'arrivo della neve anche a bassa quota.

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Ottobre 2021, 10:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA