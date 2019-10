Meteo, Italia sott'acqua per il ponte di Ognissanti: le previsioni del fine settimana

Il ponte di Ognissanti porta l'autunno, con una serie di perturbazioni atlantiche una più forte dell'altra: il team del sito ilMeteo.it avvisa che per il giorno di Halloween il tempo andrà peggiorando dal pomeriggio su Piemonte e Liguria ma anche al Centro e al Sud, con piogge e temporali.La giornata di, la festa di, sarà invece improntata con tempo piuttosto instabile al Centro-Sud, mentre al Nord migliorerà temporaneamente con qualche schiarita soleggiata:invece la prima perturbazione giungerà al Nordovest per estendersi rapidamente al Nordest, sulla Toscana, sul Lazio, sull'Umbria e sulla Sardegna. Piogge abbondanti o molto abbondanti interesseranno la Liguria, l'Emilia, il Triveneto, la Toscana e il Lazio. In nottata nubifragi e forti temporali colpiranno il Lazio come a Roma.