Meteo, ponte dell'Immacolata tra sole e nebbia: poi dalla prossima settimana cambia tutto

Venerdì 6 Dicembre 2019, 14:28

Ilarà all'insegna dellaà, almeno su gran parte delle regioni. Il vortice di bassa pressione creerà ancora rovescii sarà bel tempo anche se le temperature nella notte e nelle prime ore del giorno resteranno piuttosto fredde.Non non mancheranno piogge a causa delle umide correnti occidentali che potrebbero dare origine a perturbazioni per lo più deboli e a carattere intermittente, sul versante tirrenico della Penisola. Nella giornata di sabato ci sarà dunque tempo incerto sull'area tirrenica con le nubi che si alterneranno a qualche schiarita, ma con la possibilità anche di qualche debole precipitazione in mattinata tra il Levante ligure, la Toscana, l'Umbria occidentale fino al Lazio e ai monti calabres. Anche al Nord ci saranno nubi e nebbia con temperature nella media. Sole invece nell'arco pre alpino, in Sardegna e in quasi tutte le regioni meridionali.Domenica resterà un po' di sole al Nord, dove comunque saranno presenti molte nebbie, come riporta ilmeteo.it. Al centro, nel pomeriggio, inizieranno ad arrivare le prime nubi I settori dove il tempo risulterà più stabile e soleggiato saranno ancora quelli meridionali del Paese, salvo qualche nube di passaggio che si limiterà ad interessare la Campania e le aree sud-orientali della Sicilia.Si tratta di una piccola tregua in attesa della prossima settimana, quando arriverà aria gelida e potrebbero cadere i primi fiocchi di neve anche in pianura.