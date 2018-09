Il ha i giorni contati: con il passare dei giorni dici si avvicina sempre di più all'autunno. L'alta pressione che aveva riportato l'estate sul nostro Paese sarà minata già da, con il team del sitoche avvisa che il tempo subirà un graduale peggioramento con nubi via via più diffuse al centro-Nord e primi temporali su Sardegna, Liguria e Piemonte.Nel corso dila perturbazione si estenderà anche al resto d'Italia, con rovesci e temporali sparsi non solo al Nord specie sui settori alpini orientali, ma anche su tutto l'Appennino centro-meridionale, le zone adiacenti ad esso e localmente fin verso le coste di Sicilia, Puglia e Calabria. Assieme alle precipitazioni assisteremo ad un abbassamento delle temperature di circa 5-6°C.