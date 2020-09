Meteo, pericolo maltempo: allerta in otto regioni. «Piogge e temporali dal pomeriggio»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Settembre 2020, 10:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo, oggi si replica. Un nuovo peggioramento delle condizioni meteo è infatti alle porte, con rovesci e temporali che ci terranno compagnia in molte regioni d’Italia fino a stasera, dopo una pausa nella prima parte del giorno.Come rilevano gli esperti de ilMeteo.it, la perturbazione arriva da una vasta circolazione ciclonica con centro sul Regno Unito, che condiziona il tempo anche in Italia: in mattinata potrebbe esserci qualche, Liguria e Toscana, con sole al Centro-Sud, masu tutto il Nord, fino alla parte settentrionale della Toscana.In serata forti e abbondanti piogge potrebbero colpire Liguria, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, ma non solo: la Protezione Civile ha infatti emesso per la giornata di oggi un’allerta arancione su buona parte dell’Emilia Romagna, e un’allerta gialla in ampie zone di Lazio, Liguria, Lombardia, Veneto, Molise, Umbria e Toscana. Staremo a vedere.