Meteo Pasquetta, sole e caldo su tutta Italia: ma durerà poco Previsioni

Un piccolo regalo. La giornata diè tradizionalmente dedicata alle gite fuori porta, un giorno di festa prima del ritorno alle proprie occupazioni o sui banchi di scuola; quest'anno ilha deciso di essere clemente, con l'anticiclone che torna a farci visita dopo un periodo piuttosto burrascoso.Sarà una visita piuttosto breve, già dainfiltrazioni umide atlantiche faranno peggiorare nuovamente il tempo su molte regioni del nostro Belpaese.Domani,dunque l'alta pressione proteggerà l'Italia impedendo alle perturbazioni di guastare questa giornata festiva: il tempo sarà generalmente buono ovunque, senza piogge degne di nota.Maggiori addensamenti nuvolosi saranno tuttavia possibili al Nordovest e sulla Toscana, con isolati deboli piovaschi nel corso delle ore notturne sul cuneese e sulla Liguria di ponente.Le temperature si manterranno su valori piuttosto gradevoli nel corso delle ore centrali, più fredde al mattino presto e in serata: da segnalare, fino a 20° di massima a Bari, 17° a Firenze, 18 a Bologna e Trieste.Infine una nota sull’irraggiamento solare ovvero quell’indice che ci dà informazioni sull’intensità dei raggi che ci giungono dal sole: questo valore è ora attorno a 7 con punte di 8 in SICILIA, livelli elevati come in Agosto e tali da considerarsi pericoloso per l’esposizione prolungata, pertanto consigliamo eventualmente l’utilizzo di protezioni adeguate. Grazie all’elevato irraggiamento anche la produzione fotovoltaica risulta ai massimi dell’anno.