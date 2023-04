Meteo Pasquetta, il sole c'è ma serve l'ombrello almeno in sette regioni: le previsioni per non farsi cogliere di sorpresa

di Redazione web

Pasquetta come Pasqua, almeno per quanto riguarda le previsioni meteo. La circolazione di bassa pressione a matrice fredda ha caratterizzato la giornata di domenica avrà ancora una storia sull'Italia nella giornata del lunedì dell'angelo. Il vortice si sposterà verso la Grecia ma al suo seguito correnti piuttosto fresche dall'Europa orientale continueranno ad affluire verso l'Italia rinnovando una certa instabilità sulle regioni meridionali e quelle del medio Adriatico. Sarà un'instabilità - dicono gli esperti di 3BMeteo - più fratta che concederà spazio anche al sole ma sarà concreto il rischio di acquazzoni e di temporali e persino ancora di qualche grandinata. Nel contempo l'anticiclone delle Azzorre estenderà la sua influenza alle regioni settentrionali e buona parte di quelle centrali assieme alla Sardegna con tempo stabile e decisamente più mite degli ultimi giorni. Ecco allora come andrà questa Pasquetta.

Meteo Pasquetta

Nord: condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni con qualche innocuo annuvolamento pomeridiano sui rilievi.

Centro: al mattino ancora qualche isolato e residuo piovasco sull'Abruzzo in assorbimento, più soleggiato altrove. In mattinata rovesci nel medio e basso adriatico verso i litorali di Abruzzo, Molise e Puglia. Nel pomeriggio qualche isolato piovasco sulle zone interne appenniniche tra Lazio e Abruzzo in locale propagazione al basso Lazio ma in forma assai isolata.

Sud: nuvolosità irregolare con piogge e temporali intervallati da schiarite temporanee, maggiori aperture sulla Campania al mattino ma con rischio brevi rovesci nel pomeriggio. Nel pomeriggio pioggia prevista anche in Basilicata e Calabria, fino ai distretti Nordorientali della Sicilia.

Locali grandinate nelle zone temporalesche. Qualche ultima spruzzata di neve in quota in Appennino. Temperature in ulteriore lieve aumento al Centro Nord, in contenuto aumento al Sud ma generalmente ancora sotto media. Venti tesi settentrionali. Mari mossi o localmente molto mossi.

