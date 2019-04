Meteo Pasqua, sole e caldo fino a domenica: ma da Pasquetta cambia tutto

Sole e caldo in aumento per questa Settimana Santa: secondo quanto comunica il team del sito ilMeteo.it, la presenza dell'Anticiclone africano, già annunciato nei giorni scorsi, ci condurrà verso un buon periodo di stabilità atmosferica e caldo in generale aumento., vigilia di Pasqua, ad esempio, la configurazione meteorologica sarà orientata verso il bel tempo a parte qualche nuvoletta di passaggio sui rilievi alpini, dove, tuttavia, il rischio di pioggia si manterrà decisamente basso.Ma sarà anche un, in quanto, le temperature, cominceranno ulteriormente a salire fino a raggiungere valori quasi estivi, infatti al Centro-Nord si potranno toccare anche i 25°C.diinvece, ecco che compariranno all'orizzonte alcune insidie. Ci saranno alcune zone infatti dove mancherà il sole e la giornata trascorrerà, di conseguenza, con uno scenario meteorologico diverso dalla Vigilia. Sul vicino Atlantico infatti, per la precisione sulla Spagna, un dispettoso vortice di bassa pressione si muoverà verso l'Algeria richiamando intensi e caldi venti di Scirocco verso l'Italia, i quali, potranno raggiungere anche i 100 km/h su Sardegna e Sicilia.