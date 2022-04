Meteo, l'anticiclone africano porta il sereno: caldo fino a 26 gradi. Ma a Pasqua cambia di nuovo tutto

Meteo, le previsioni per la prossima settimana in Italia. Il ritorno dell'anticiclone africano sul Mediterraneo porterà cielo sereno e un graduale aumento delle temperature, ma il vortice ciclonico nel Nord Africa causerà un ritorno del maltempo proprio nei giorni di Pasqua.

Meteo Italia, le previsioni della settimana

Almeno fino a domani sera, su tutta la Penisola il cielo sarà soleggiato. Da mercoledì, però, il vortice tra Marocco e Algeria porterà venti di scirocco che causeranno un nuovo aumento delle temperature sia massime che minime, ma anche cielo coperto, specialmente in Sardegna e nell'Italia nord-occidentale. Da venerdì, però, inizierà un graduale peggioramento delle condizioni meteorologiche con i primi rovesci, con episodi sporadici a livello locale anche nei giorni di Pasqua e Pasquetta.

Meteo Italia, le previsioni per martedì 12 aprile 2022

Nord Italia Tempo stabile con velature alte e sottili in ispessimento da ovest, locali nebbie all'alba sull'aree di bassa pianura. Temperature in deciso aumento, massime tra 19 e 22.

Centro Italia Tempo stabile ma con velature e stratificazioni in graduale ispessimento da ovest ad iniziare dalla Sardegna. Temperature in ulteriore aumento, massime tra 17 e 22.

Sud Italia Tempo stabile e ben soleggiato fino al pomeriggio, poi velature del cielo in ispessimento a partire da ovest. Temperature stazionarie, massime tra 17 e 20.

Meteo Italia, le previsioni per mercoledì 13 aprile 2022

Nord Italia Tempo stabile e asciutto con cieli da poco nuvolosi a velati per il transito di nubi medio-alte e stratificate. Temperature in lieve rialzo, massime tra 20 e 23.

Centro Italia Tempo stabile con cieli da poco nuvolosi a velati per il transito di nubi medio-alte. Verso sera piogge sparse sulla Sardegna. Temperature in ulteriore aumento, massime tra 19 e 24.

Sud Italia Cieli poco nuvolosi o velati con stratificazioni a tratti più spesse tra Puglia e Calabria. Temperature in lieve ulteriore aumento, massime tra 18 e 22.

Meteo Italia, le previsioni per giovedì 14 aprile 2022

Nord Italia Tempo stabile e asciutto con cieli da poco nuvolosi a velati per il transito di nubi medio-alte e stratificate. Temperature stazionarie, massime tra 20 e 23.

Centro Italia Tempo stabile con cieli spesso nuvolosi per il transito di nubi medio-alte. Piogge sparse sulla Sardegna con venti di scirocco. Temperature stazionarie, massime tra 19 e 24.

Sud Italia Cieli a tratti nuvolosi per il passaggio di nubi medio-alte e stratificate. Venti di scirocco in rinforzo. Temperature in lieve aumento, massime tra 18 e 22.

Meteo Italia, le previsioni per venerdì 15 aprile 2022

Nord Italia Al nord ovest: Nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi centrali, Sereno altrove. Al nord est: Nubi sparse con ampie schiarite sulla laguna veneta, Nubi sparse con ampie schiarite sulle Dolomiti, Sereno altrove.

Centro Italia Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sulla capitale e sulla dorsale laziale, Sereno altrove. Sull'adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sul Gran Sasso, Sereno altrove.

Sud Italia Sul tirreno: Sereno. Sull'adriatico: Sereno. Sulle isole maggiori: Sereno sul cagliaritano e sulla Costa Smeralda, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Meteo Italia, le previsioni per sabato 16 aprile 2022

Nord Italia Al nord ovest: Coperto con pioggia debole in riviera ligure e sulle Alpi occidentali, Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure lombardo piemontesi, Nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi centrali. Al nord est: Nubi sparse con ampie schiarite.

Centro Italia Sul tirreno: Sereno sulla capitale, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull'adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite.

Sud Italia Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite. Sull'adriatico: Sereno sul litorale adriatico, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sulle isole maggiori: Coperto con pioggia debole sul palermitano e sulla zona etnea, Sereno sulla Costa Smeralda, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

