Maltempo, la tregua dura poco: ancora allerta piogge in vista. E da dicembre arrivano freddo e neve

Dopo una lunga attesa sembra che l'inverno sia pronto ad arrivare. Il prossimo martedì 29 novembre vedrà come protagonista l'arrivo di un nuovo ciclone che porterà con sé freddo e forti piogge. Dopo i giorni trascorsi con il maltempo, la breve pausa sembra essere finita e su gran parte dell'Italia tornerà la bassa pressione.

Se gran parte del Lunedì sarà caratterizzato da una tregua alle piogge, nella giornata di Martedì si cambia scenario e su buona parte del paese tornerà il maltempo, in modo particolare su Sicilia, Calabria e Sardega dove le precipitazioni saranno molto abbondanti. Piogge anche in alcune aree del Centro e del Nord, in modo particolare nelle Mache mentre al Nord la pioggia, seppur meno abbondante, potrà interessare buona parte delle regioni. Arriveranno anche le prime nevicate gia tra i 900/1000 metri di altezza sulle Alpi, mentre sugli appennini nevicherà alle quote di 1200/1300 metri.

Mercoledì 30 il vortice ciclonico si sposterà ulteriormente verso sud-est: il meteo andrà migliorando al Nord e al Centro, mentre peggiorerà ulteriormente al Sud e ancora una volta soprattutto sull'area ionica dove si manterrà elevato il rischio di nubifragi con criticità a livello idrogeologico.

La situazione non sarà migliore con l'arrivo del mese di dicembre che porterà con sé Attila. Un nucleo gelido di aria artico-continentale, potrebbe spingersi verso l'Italia e portare freddo e neve a basse quote già prima dal ponte dell'Immacolata. Si tratterà del primo vero freddo in Europa, ma soprattutto in Italia.

