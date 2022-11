Meteo, in arrivo la Novembrata: sole, bel tempo e temperature sopra i 20°. Le previsioni

di Redazione web

Addio lunga estate, e benvenuti autunno, pioggia, freddo e neve. Si questo weekend è proprio il primo vero assaggio di autunno, con un crollo importante delle temperature, sia nelle massime diurne che nelle minime notturne. Ma a quanto pare le soprese non finiscono qui, perché la prossima settimana arriverà la cosiddetta novembrata. Il meteo, infatti, cambierà di nuovo, con il ritorno di un periodo di alta pressione.

Temperature massimo oltre i 20 gradi

Da lunedì prossimo, infatti, secondo il sito meteo.it, un «vasto campo di alta pressione si impadronirà del bacino del Mediterraneo». Un anticiclone che contiene un mix atmosferico, proveniente da Africa e Azzorre, che favorirà una decisa stabilità atmosferica con temperature che torneranno di nuovo oltre le medie della stagione. Certo non possiamo pensare di poter tornare in spiaggia e farci il bagno in mare, ma le massime supereranno i 20 gradi in molte regioni del centro-sud, con punte di 24 gradi in Sicilia.

Altro che ottobrata

Se ottobre è stato il nuovo settembre, novembre sarà il nuovo ottobre, da qui il termine novembrata, che presenta anomalie di circa 5/6°C in più di quanto ci si aspetterebbe in questo periodo. Di solito Novembre è il mese delle piogge che fanno rifiatare dalla lunga siccità, ma invece faremo i conti con tanto sole e valori termici sopra le medie periodiche. Solo a metà settimana, tra Mercoledì 9 e Giovedì 10, potrebbe esserci qualche pioggia al Nord, ma al Centro Sud e sulle Isole Maggiori ancora bel tempo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Novembre 2022, 16:29

