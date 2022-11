Meteo, novembrata in arrivo: è la prima volta nella storia. Di cosa si tratta Secondo gli esperti, probabilmente non si toccheranno le punte massime sperimentate nelle scorse settimane con temperature che hanno sfiorato anche i 30 gradi, ma non si escludono picchi tra i 22 e i 23 gradi





Nel corso del prossimo weekend su tutta Italia ci sarà un periodo di maltempo con pioggia, venti freddi e anche neve sui rilievi. Si avrà il primo assaggio dell'inverno, ma secondo gli esperti è destinato a durare molto poco visto che già dalla prossima settimana si avrà una novembrata, caratterizzata da sole e caldo grazie all'alta pressione che arriva dal Mediterraneo. Leggi anche > Federica Sciarelli, sfuriata in diretta per il ritardo di Chi l'ha Visto: con chi ce l'ha? Già da Lunedì 7 Novembre un vasto campo di alta pressione si impadronirà del bacino del Mediterraneo. Si tratterà in realtà di un anticiclone ibrido, con contributi sia azzoriani, sia africani, che favorirà una stabilità atmosferica con temperature che supereranno nuovamente le medie stagionali. Si tratta di un fenomeno comune nel mese di ottobre, tanto che negli anni è stato coniato il termine "ottobrata", ma per la prima volta nella storia potrebbe verificarsi anche nel mese di novembre dando origine alla "novembrata". Secondo gli esperti, probabilmente non si toccheranno le punte massime sperimentate nelle scorse settimane con temperature che hanno sfiorato anche i 30 gradi, ma non si escludono picchi tra i 22 e i 23 gradi, specie al Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori. Qualche rovescio potrebbe invece esserci al Nord, soprattutto tra Mercoledì 9 e Giovedì 10, con un conseguente abbassamento delle temperature. ▶ Cosa accadrà invece la prossima #settimana? Ecco gli aggiornamenti #meteo. 👇https://t.co/oCDWxix2Bq — 3B Meteo (@3BMeteo) November 3, 2022 Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Novembre 2022, 11:50

