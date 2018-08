Meteo: da SABATO 1 a DOMENICA 9 Settembre ULTIMO URLO AFRICANO, poi si SPALANCA la PORTA ATLANTICA » https://t.co/fCWKYogXu8 https://t.co/Cyk1Egqde9 #meteo via @ilmeteoit — IL METEO.it (@ilmeteoit) August 25, 2018

Daltropicale all'estate vera e propria? Il maltempo atteso su molte regioni nel corso dell'ultimo weekend dinon decreterà la fine anticipata dell'sul nostro Paese: l'africana, già dalla giornata di28, si espanderà nuovamente su tutta l'Italia, facendo aumentare gradualmente le temperature massime.Insomma, il caldo afoso che tanto ha fatto soffrire gli animi più sensibili è destinato a tornare, e potrebbe resistere fino al 4-5 Settembre circa: questo è quanto trapela dagli ultimi aggiornamenti provenienti dal Centro Europeo.Le temperature, tra la fine di Agosto e i primi giorni di Settembre, potranno facilmente superare i 32°C in molte località, con valori minimi che però potranno scendere al di sotto dei 20°C anche nelle grandi città, garantendo notti piuttosto fresche.L'espansione dell'anticiclone tuttavia potrebbe non essere così duratura e, sbirciando la tendenza a più lunga scadenza, notiamo come, dopo il 5 Settembre, le perturbazioni atlantiche potrebbero dirigersi nuovamente verso il nostro Paese, interessando dapprima il Nord e le regioni centrali, per poi colpire il Sud in seguito; ne conseguirebbe un nuovo, brusco, calo termico che potrebbe, a quel punto davvero, decretare la rottura dell'estate.