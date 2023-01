Meteo, neve in arrivo anche in pianura: città e regioni imbiancate a partire da lunedì pomeriggio. Ecco dove

Neve in arrivo al Nord, e non interesserà solo i rilievi montuosi: le previsioni vogliono che ad essere imbiancate saranno anche le zone pianeggianti. Come riporta 3BMeteo, è ormai certo che la nuova settimana avrà connotati prettamente invernali sull'Italia, a causa dell'affondo massiccio di correnti polari-marittime sull'Europa. Il freddo raggiungerà progressivamente l'Italia a partire dal Nord per poi dilagare nel corso della nuova settimana anche al Centro e progressivamente al Sud. Il Mediterraneo risponderà con la formazione di diverse perturbazioni, che interesseranno in primis il Centrosud ma risaliranno anche sulle regioni settentrionali. Dunque al Nord l'interazione tra questi fronti e l'afflusso freddo permetterà alla neve di cadere a quote collinari se non a tratti in pianura.

Le previsioni

Entrando più nello specifico, tra il pomeriggio e la serata di lunedì è attesa l'arrivo di un nuovo fronte con maggiore coinvolgimento del Nordest e in maniera più marginale sul Nordovest. Neve inizialmente dai 400-900m a seconda delle zone, ma in generale calo serale intorno ai 300-600m con fiocchi non esclusi fino a Bolzano, Trento e Belluno e in genere a quote superiori sull'Emilia Romagna e sulle Alpi Marittime.

La perturbazione

Occhi però puntati alla terza perturbazione, che tra martedì pomeriggio e mercoledì mattina interesserà un po' tutto il Nord Italia (quindi anche il Nordovest sebbene, ancora una volta, le aree con le precipitazioni più abbondanti dovrebbero risultare quelle di Nordest e la Lombardia, mentre tra torinese e cuneese i fenomeni saranno scarsi se non localmente assenti). In questa fase la neve potrà cadere non solo a quote collinari ma a tratti anche in pianura, in particolare nella serata di martedì e su Piemonte orientale, entroterra savonese-genovese, Lombardia in generale, Emilia occidentale con fenomeni in esaurimento nella notte. Entro la mattina di mercoledì pioggia a tratti mista a neve possibile anche su medio-alte pianure venete e friulane, dove le precipitazioni si attarderanno contestualmente ad un miglioramento con schiarite sul Nordovest. In generale sulle Alpi la neve cadrà fino a quote di fondovalle.

Neve in città, ecco dove

Le città che potrebbero dunque vedere la neve martedì tra pomeriggio e sera segnaliamo Torino (qui però soltanto nevischio), Alessandria, Asti, Vercelli, Novara, Biella, Verbania, Como, Lecco, Varese, Bergamo, Brescia, oltre naturalmente le città di Sondrio, Trento, Bolzano e Belluno. Pioggia a tratti mista a neve sarà altresì possibile su città come Milano, Pavia, Lodi, Cremona, Piacenza, Parma, Reggio Emilia. Entro la mattina di mercoledì non esclusa pioggia mista a neve a tratti anche a Verona, Vicenza, Treviso, Pordenone e Udine. Ad oggi gli accumuli in pianura sembrerebbero piuttosto scarsi e talvolta nulli fino a mercoledì mattina, al più con qualche centimetro su alte pianure lombarde e relativa pedemontana, localmente oltre i 3-5 cm in Brianza e sui fondovalle del Trentino sopra i 200-300m di quota. Su Alpi e Prealpi centro-orientali accumuli localmente superiori ai 10-15cm in genere dai 1000m di quota a seconda delle zone.

La neve in pianura

Un'altra perturbazione, attesa tra mercoledì sera e giovedì, potrebbe portare precipitazioni nevose fino a quote prossime alla pianura nuovamente su Triveneto, Lombardia orientale e meridionale, sull'Emilia-Romagna e in bassa collina su aree interne di Toscana, Umbria Lazio e Sardegna centro-occidentale. In questo caso sembrano possibili accumuli di qualche centimetro fino a quote molto basse, specie su Veneto, Friuli-VG, Emilia centro-occidentale e Toscana, con alcune città della Val Padana che potrebbero essere imbiancate, specie Piacenza, Parma, Reggio-Emilia, Cremona, Mantova e Bologna, così come Vicenza, Padova e Treviso.

