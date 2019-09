Meteo pazzo: bufera di neve di fine estate, manto bianco di 15 centimetri

LEGGI ANCHE >

Meteo, l'estate non è finita. A metà mese torna il caldo: quanto durerà

Neve sulle Dolomiti nella notte ma già oggi è tornato il sole. La perturbazione - secondo l'Arpav (Agenzia regionale per l'ambiente del Veneto) - ha portato accumuli solo sopra i 2mila metri di quota con una punta a Ra Valles, oltre Cortina d'Ampezzo, di ben 27 centimetri di neve. Interessate tutte le cime maggiori con effetti, più o meno intensi, dovuti all'esposizione; così se a Monte Piana (2.300 metri) si sono registrati 16 centimetri in zona Marmolada tra 2.500 e i 3.000 metri l'accumulo è stato di soli tre centimetri di neve. Interessati anche i passi che sono comunque rimasti aperti.

Buon presagio per la stagione dello sci ormai alle porte. Nevicate anche in, sulle vette più alte delle Dolimiti ampezzane. Anche in valle d'Aosta una domenica quasi invernale con temperature di poco superiori ai 10 gradi.