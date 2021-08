Meteo, il maltempo si attenua e sull'Italia torna l'anticiclone africano: ecco da quando

La perturbazione che sta attraversando l'Italia in queste ore si sta placando e anche se su parte del centro e del Sud continueranno ad esserci temporali e forti venti la tendenza in corso è quella del cambiamento con il ritorno di una nuova ondata di calore. Gli esperti rassicurano che però non si raggiungeranno le temperature record delle setttimane passate.

Leggi anche > Incendi in Calabria, 78enne muore nel tentativo di spegnere un rogo

Dopo la fine del supercaldo e l’abbassamento delle temperature, l’anticiclone nord africano tornerà a impossessarsi della Penisola tra il prossimo weekend e l’inizio della settima prossima ma a sua volta durerà poco. Tra il 21 e il 25 agosto ci sarà un nuovo tentativo dell’anticiclone nord africano di ritornare sull’Italia ma subito dopo una perturbazione atlantica indebolirà nuovamente l'anticiclone e porterà a un definitivo abbassamento delle temperature per questa estate.

Da oggi, mercoledì 18, il maltempo allenterà la sua morsa al Nord mantenendo però cielo variabile al Centro con possibili rovesci o brevi temporali nel corso del pomeriggio nelle aree interne di Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Basilicata. Poi tornerà il sole ma le temperature su tutta l'Italia saranno decisamente meno calde e più sopportabili.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Agosto 2021, 10:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA