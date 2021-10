Meteo, tempo instabile fino a fine mese: le previsione del weekend di Halloween

Il meteo per il mese di ottobre sarà abbastanza altalenante, come di consueto in autunno, ma cosa succederà a fine mese durante il ponte di Halloween? Nulla di anomalo per il periodo, ma è bene prepararsi da subito a cambiamenti di condizioni e di temperature che caratterizzeranno poi tutto il mese di novembre con il quale arriveranno i primi segni dell'inverno.

A fine ottobre è previsto un flusso perturbato atlantico. Tra le Isole Britanniche e la Groenlandia si formerà una vasta area di bassa pressione, chiamata in termine tecnico Depressione d'Islanda, che piloterà a più riprese delle perturbazioni verso il vecchio continente e la prima è prevista proprio a cavallo tra il 31 e 1. Il maltempo inizierà al Nord per poi proseguire nei giorni successivi anche nelle regioni centrali e meridionali. Sono previste piogge battenti, mareggiate, temperature in calo e potranno fare capolino anche le prime nevicate sui rilievi.

Se la tendenza dovesse essere confermata e le temperature subire la brusca diminuzione, non si escludono i primi fiocchi anche nelle zone collinari. Un vero e proprio preludio dell'inverno.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Ottobre 2021, 15:31

