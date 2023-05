Meteo, quando torna il Sole? Il maltempo non molla, pioggia e temporali fino a mercoledì. Poi cambia tutto

Dopo un 1 maggio all'insegna di temporali e allerta meteo, il maltempo non molla la presa sull'Italia. Il vortice di bassa pressione continuerà a imperversare sullo stivale fino alla giornata di mercoledì 3 maggio, poi sul Bel Paese arriverà l'estate.

Meteo, il maltempo non molla la presa: le previsioni

Secondo quanto riferito da 3BMeteo, il vortice di bassa pressione che si è posizionato sull'area tirrenica centro meridionale si muoverà ancora poco nelle prossime 24 ore e soltanto mercoledì si indirizzerà verso l'area ionica per lasciare spazio a una rimonta anticiclonica che si concretizzerà solo da giovedì.

Questo significa che diverse regioni resteranno ancora coinvolte nell'instabilità che potrà avere anche caratteri perturbati. Trattandosi di una bassa pressione localizzata non pioverà ovunque, anche all'interno dell'area depressionaria.

Piogge e temporali seguiranno soprattutto il fronte principale che si arcuerà attorno al centro del vortice. Martedì resteranno più esposte le regioni adriatiche e meridionali con una parte del Nord, essenzialmente Emila Romagna e parte del Triveneto, mercoledì invece sarà soprattutto l'estremo sud a fare i conti con il maltempo ma pioverà a tratti anche sull'Adriatico centrale e sul Lazio.

Le previsioni di martedì 2 maggio

Al Nord, ampie aperture al Nordovest e su medio alta Lombardia, qualche isolato fenomeno residuo al mattino tra Liguria e bassa Lombardia. Piogge abbondanti sull'Emilia Romagna, specie a ridosso dell'Appennino e in forma più attenuata tra basso Veneto e basso Friuli. Molte nubi su Trentino Alto Adige, alto Veneto e alto Friuli con fenomeni modesti più che altro sulle zone alpine.

Al Centro, piogge e rovesci anche temporaleschi su Marche, appennino Tosco Emiliano, Abruzzo e basso Lazio, maggiori aperture sull'area tirrenica con fenomeni modesti in parziale intensificazione nelle ore centrali.

Al Sud, marcata instabilità pressoché ovunque con fenomeni più insistenti tra Sicilia orientale, Calabria, Basilicata, Puglia, Molise e interne della Campania. Non esclusi locali nubifragi. Temperature in lieve recupero al Nord, non ovunque, stabili o in lieve aumento al Centro, in diminuzione al Sud. Venti tesi a rotazione ciclonica. Mari mossi o molto mossi.

Le previsioni di mercoledì 3 maggio

Al Nord, nuvolosità residua tra basso Veneto e Romagna con eventuali fenomeni deboli e in rapido esaurimento entro il tardo mattino. In prevalenza sereno o poco nuvoloso altrove.

Al Centro, nuvolosità irregolare, più compatta sulle regioni adriatiche dove ci sarà ancora qualche debole pioggia, maggiori aperture sulle regioni tirreniche ma con rischio temporali pomeridiani su gran parte del Lazio.

Al Sud, molto instabile tra Molise, Puglia, Basilicata e Calabria con piogge e temporali, localmente intensi sulla Calabria. Maggiore variabilità altrove con fenomeni scarsi e isolati. Temperature in lieve ulteriore rialzo al Centro Nord, stabili o in lieve aumento al Sud. Venti tesi o forti a rotazione ciclonica sullo Ionio. Mari, molto mossi i bacini meridionali, mossi gli altri.

Quando arriva l'estate

Dopo aver portato molta pioggia anche nelle giornate di martedì e di mercoledì il vortice di bassa pressione si allontanerà rapidamente verso la Grecia e la Turchia lasciando ampio spazio di recupero all'anticiclone africano.

Questo significa sole e anche un po' di caldo con temperature che si riporteranno sopra le medie stagionali toccando anche punte di 25/27°C. Unica insidia giovedì sarà ancora qualche temporale che potrà svilupparsi all'estremo Sud tra la Calabria e la Sicilia orientale. Ma quanto durerà questa fase anticiclonica? Ad oggi secondo i modelli sicuramente non meno di un paio di giorni, giovedì e venerdì soprattutto.

Nel weekend c'è un'incognita che resta da valutare, lo sprofondamento di una nuova saccatura atlantica associata al vortice sull'Inghilterra. La perturbazione legata a questo minimo tenderà a spostarsi verso l'Europa centrale e questo potrebbe influenzare il tempo del Nord Italia portando dei temporali sulle zone alpine e prealpine, soprattutto domenica. Al Centro e al Sud l'anticiclone resisterebbe fino al weekend ma successivamente potrebbe aprirsi una nuova fase instabile legata all'arrivo di una bassa pressione dalla Spagna.

Indipendentemente da come andrà (ve lo faremo senz'altro sapere nei prossimi aggiornamenti), i segnali per una rimonta anticiclonica durevole, ancora non ci sono e maggio potrebbe presentarsi ancora instabile. Seguiteci sempre

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Maggio 2023, 09:09

