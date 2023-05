Meteo, torna il maltempo con piogge, temporali e grandine: le regioni coinvolte

Dopo una breve, brevissima, pausa dal maltempo, una nuova perturbazione è pronta ad affacciarsi su tutta Italia. Già nella serata di oggi, mercoledì 24 maggio, un'area anticiclonica proveniente dalla Germania tornerà a influenzare le condizioni meteo, soprattutto al Nord.

Le previsioni profilano piogge, nuovi temporali e grandine con un netto caldo delle temperature. Una situazione che, purtroppo, coinvolgerà anche la già martoriata Emilia Romagna.

Meteo, il maltempo torna in Italia

Secondo quanto riferito da 3BMeteo, l'instabilità aumenterà nel corso della giornata odierna, con rovesci e temporali già presenti al mattino sull'estremo Nordest, in estensione in giornata verso ovest lungo la Val Padana, fino a raggiungere il Piemonte.

Contemporaneamente si assisterà alla consueta instabilità diurna lungo l'Appennino, in questo caso con fenomeni che si esauriranno in serata. Giovedì l'impulso di instabilità collegato alla goccia di aria fredda in spostamento verso Francia e Spagna manterrà attivi rovesci e temporali al Nord, soprattutto al Nordovest, con fenomeni che cominceranno ad attenuarsi da est nel corso della giornata.

Le previsioni

Altrove si assisterà alla consueta instabilità diurna sull'Appennino.

Al Nord instabile già al mattino all'estremo Nordest con rovesci e temporali sul Friuli VG, in rapida estensione ad alto Veneto, Alto Adige, Trentino e nel pomeriggio alla Val Padana centro-occidentale, fino al Piemonte. Attesi fenomeni anche intensi e localmente accompagnati da grandine entro sera al Nordovest; qualche rovescio in sconfinamento all'Emilia Romagna; rimane più soleggiato e asciutto in Liguria.

Al Centro inizialmente soleggiato, ma dal pomeriggio instabilità in aumento sull'Appennino con rovesci e temporali più frequenti tra Toscana interna, Umbria e Lazio, localmente accompagnati da grandine, in graduale attenuazione in serata.

Al Sud inizialmente soleggiato, dal pomeriggio instabilità in aumento sull'Appennino e sulle zone interne della Sardegna, con qualche rovescio o temporale più frequente sul settore campano-lucano, in attenuazione in serata. Temperature in calo al Centro-Nord, stabili o in lieve aumento al Sud.

