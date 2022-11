Meteo, weekend di maltempo: bombe d'acqua, vento forte e attività elettrica. Allerta in mezza Italia, ecco dove

Meteo, previsioni di maltempo in mezzo Italia per il weekend. Cosa succede? Dal primo mattino di sabato 19 novembre temporali in arrivo su Campania, Lazio, Molise, Abruzzo, specie sui settori meridionali, in estensione a Umbria, Puglia, Basilicata e Calabria, in particolar modo sui settori tirrenici di entrambe le regioni. Lo indica un'allerta meteo della Protezione civile. Previsti rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento.

Valutata per domani allerta arancione per rischio idrogeologico su gran parte di Campania e parte di Calabria, Basilicata e Molise. E' stata inoltre valutata allerta gialla sui restanti settori di Campania, Calabria e Molise, su Lazio, Abruzzo, settori di Basilicata, Marche, Umbria, settori di Sardegna e Puglia.

<h2>Allerta meteo per il maltempo: le previsioni<h2>

Nelle prossime ore è attesa una nuova perturbazione che porterà piogge dalla Toscana alla Calabria, interessando quindi tutta la fascia tirrenica; non mancheranno dei piovaschi anche in Sardegna e localmente sul Triveneto, ma il contesto instabile interesserà soprattutto i versanti occidentali del Centro-Sud.

Il sabato, con l’approfondimento di una nuova bassa pressione, sono previste altre piogge e locali forti rovesci specie verso il Sud, in locale risalita sul versante adriatico fino all’Emilia Romagna.

Infine la domenica sarà ventosa con un rinforzo di Maestrale e residui fenomeni al meridione, a tratti anche forti tra Calabria e Puglia.

