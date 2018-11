Da ieri il maltempo ha investito un po' tutta Italia, e non accenna a diminuire: anche la neve ha fatto la sua comparsa su Alpi e Prealpi, e localmente fino in pianura. Il team del sito ilMeteo.it annuncia ancora cattivo tempo per oggi e anche per i prossimi giorni.Lazio, Campania, Calabria tirrenica e parte del Centro-Sud saranno interessati da piogge e temporali, mentre ultime nevicate a bassa quota arriveranno al Nord, specie sui rilievi orientali. Venti moderati o forti di Bora sui bacini settentrionali, di Libeccio, Scirocco e Ostro sul resto dei bacini.ancora piogge e locali temporali interesseranno tutte le regioni tirreniche dalla Toscana alla Calabria. Il maltempo concederà una breve tregua soltanto nella giornata di giovedì.