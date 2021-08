Meteo, addio caldo africano: pioggia e vento, temperature giù di 10 gradi. Ma poi l'estate si riprende la scena

Temperature in calo a partire da oggi. I venti e le piogge previste per questa settimana che colpiranno principalmente il Nord e il Centro porteranno un brusco abbassamento delle temperature, fino anche a un massimo di 12 gradi, ma in generale sarà più fresco su tutto lo Stivale.

Leggi anche > Favara, ucciso Salvatore Lupo con due colpi di pistola

L'ondata di caldo che ha colpito l'Italia negli ultimi giorni sta finalmente allentando la morsa. L'inizio di settimana dunque sarà contrassegnato da un primo timido calo termico al Nord più avvertibile sulle alture. Ma un più evidente cambiamento sul fronte climatico lo registreremo tra le giornate di martedì 17 e mercoledì 18 quando la bolla d'aria calda africana si sgonfierà portando fresco e aria più respirabile. Il brusco abbassamento di temperature potrebbe causare però violenti rovesci e anche grandine con il rischio che si possano subire i disagi del maltempo.

Nella giornata di Lunedì le regioni che subiranno il maltempo sono principalmente quelle Alpine e Prealpine ma a partire da martedì la tregua dal caldo arriverà anche su Marche, specie interne, alto Abruzzo, interne toscane, Umbria e Reatino e in Sardegna. Rovesci e temporali in trasferimento al Sud con coinvolgimento soprattutto delle aree appenniniche, mentre le condizioni risulterebbero più stabili al Nord. Ancora qualche disturbo su parte delle regioni centrali, tra Lazio e Abruzzo soprattutto nelle ore diurne.

Finita l'ondata di maltempo tornerà il sereno ma le temperature saranno più accettabili, come riporta 3B Meteo. L'alta pressione potrebbe tornare a rinforzare alle latitudini centro-meridionali del Continente, ma non si tratterebbe più del rovente anticiclone africano, bensì di un più 'normale' anticiclone delle Azzorre.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Agosto 2021, 10:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA