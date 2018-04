Allerta meteo su Roma e Lazio: «Burrasca e raffiche di vento»

A causa del forte vento i voli in partenza da Roma Fiumicino potrebbero subire ritardi. Controlla lo stato del tuo volo su "Info Voli" prima di recarti in aeroporto: https://t.co/2zZ70nyncH pic.twitter.com/VEpOiHplJf — Alitalia (@Alitalia) 9 aprile 2018

Da oggi a giovedì ben due perturbazioni atlantiche porterannosoprattutto al Nordovest, sulle Alpi e sulle Prealpi dove tornerà la neve, anche copiosa e molto abbondante dapprima sopra i 1200 metri, mercoledì dai 900/1000 metri. Il maltempo avrà la meglio per tutta la settimana.La pianura Padana centro-orientale sarà meno piovosa rispetto a quella piemontese e orientale lombarda: mercoledì la seconda perturbazione sarà più forte delle precedenti e porterà possibili nubifragi sul ponente ligure, sul Piemonte settentrionale e sul Trentino.direttore e fondatore del sito, avvisa che nel corso di venerdì 13 la pressione comincerà ad aumentare facendo migliorare il tempo anche al Nord e preannunciando un terzo weekend di aprile all'insegna del sole prevalente, di un clima più caldo e il rischio di qualche temporale sulle Alpi orientali e in Sardegna.«A causa del forte vento i voli in partenza da Roma Fiumicino potrebbero subire ritardi. Controlla lo stato del tuo volo su 'Info Volì prima di recarti in aeroporto». Così, in un tweet, Alitalia.