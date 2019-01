Maltempo, gelo artico sull'Italia: allerta freddo, burrasca al Nord e neve al Centro-Sud

in Italia, arriva il: il Dipartimento dellaha emesso un'allerta meteo che prevede già dal tardo pomeriggio di oggi nevicate al di sopra dei 500-700 metri su, in estensione a, con apporti al suolo generalmente moderati. Il flusso di correnti fredde presente in quota e una nuova perturbazione proveniente dai Balcani stanno portando infattisia sulle regioni settentrionali che su quelle meridionali e nevicate al centrosud.La neve interesserà a partire da questa sera anche l'Abruzzo e il Molise, al di sopra dei 200 metri, con apporti al suolo da deboli a moderati. Sempre dal tardo pomeriggio sono attesi venti forti con raffiche di burrasca su Veneto, Piemonte e Lombardia, specie sui settori alpini, e su Sicilia e Calabria.In Sardegna dopo l'allerta per la burrasca di maestrale è scattato un nuovo avviso dalla Protezione civile regionale per il gelo, con temperature inferiori ai 2 gradi in pianura e in progressivo calo e probabili gelate nelle ore più fredde. Possibili nevicate a quota medio-bassa (al di sopra dei 500 metri) dalla serata di mercoledì e nelle prime ore di giovedì 10.