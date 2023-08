Maltempo, frana in Savoia: bloccata la ferrovia tra Italia e Francia. A Sondrio esonda un torrente, case evacuate

Maltempo a Roma, in arrivo la tempesta Betty. Il cielo è scuro e minaccioso oggi, non promette nulla di buono. Brevi rovesci si sono verificati questa mattina, all'alba. L'Agenzia Regionale di Protezione civile del Lazio ha emesso un'allerta gialla dalla mattina di domani, lunedì 28 agosto, e per le successive 24-48 ore. Si prevedono: precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Agosto 2023, 11:51

