Meteo, le previsioni per il weekend in tutta Italia: qualche temporale e temperature impazzite

Dopo aver trascorsonon promette bene a causa di un vortice diresponsabile di un rapido e decisoin tutta Italia. Nelle ultime ore l'ondata di maltempo ha spazzato via l'alta pressione e potrebbe rovinare l'intero weekend. Eccoper il fine settimana del 6 e 7 giugno.Secondo quanto riporta il Meteo.it «la giornata di sabato confermerà il temporaneo ritorno a un tempo un pochino più stabile quasi ovunque. Faranno tuttavia eccezione i comparti alpini e prealpini dove, soprattutto nella seconda parte del giorno, potranno verificarsi numerosi rovesci temporaleschi, capaci talvolta di spingersi fino ai settori pianeggianti del Nordest, in particolare verso quelli del Friuli Venezia Giulia e del Veneto».«Domenica registreremo invece una maggiore incidenza temporalesca: sotto stretta osservazione saranno ancora una volta le Alpi e le Prealpi, specialmente i rilievi lombardi e del Trentino Alto Adige dove i temporali saranno accompagnati anche da locali grandinate. Tuttavia, a differenza del sabato, nubi, piogge e temporali interesseranno in maniera più diffusa anche molti settori della Val Padana e, a scendere, i comparti settentrionali della Toscana.Sul resto d'Italia non ci saranno particolari scossoni, con un discreto soleggiamento sul Centro e al Sud. Qualche piovasco, verso sera, potrà temporaneamente interessare le aree meridionali della Sardegna».con escursioni termiche e cali di circa 8-10 gradi.