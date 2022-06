Meteo, le previsioni per il weekend: temperature giù, arrivano pioggia e temporali

Meteo, le previsioni per i prossimi giorni: in gran parte d'Italia, l'inizio del weekend sarà contraddistinto dal maltempo. Pioggia e temporali, anche molto intensi, specialmente nelle Regioni centrali e quelle adriatiche, mentre da oggi a sabato ci sarà un netto calo delle temperature. Nel corso del fine settimana ci dovrebbe essere un leggero miglioramento, con il cielo che però resterà coperto.

Meteo, le previsioni per giovedì 9 giugno

Nord Italia Schiarite su Nordovest ed Emilia, maggiore instabilità ad est con rovesci e forti temporali soprattutto su Alpi, Triveneto e Romagna. Temperature in calo al Nordest, massime tra 23 e 28.

Centro Italia Instabile sul versante adriatico e Appennino con rovesci e temporali sparsi. Più sole sul versante tirrenico. Temperature in calo, massime tra 24 e 29.

Sud Italia Instabilità in aumento con piogge e temporali soprattutto su Appennino e Puglia. Più sole su Sicilia e Calabria. Temperature in calo, massime tra 25 e 30.

Meteo, le previsioni per venerdì 10 giugno

Nord Italia Soleggiato su Nordovest e Lombardia, variabilità sul Nordest con nubi più frequenti sulla Romagna, con piogge e isolati rovesci. Temperature in rialzo, massime tra 26 e 31.

Centro Italia Ancora instabile sul versante adriatico con piogge e rovesci in attenuazione in giornata. Più soleggiato sul versante tirrenico. Temperature stabili, massime tra 24 e 29.

Sud Italia Tempo instabile con rovesci e temporali sulle peninsulari, specie su Puglia e Appennino. Più sole in Sicilia. Temperature in calo, massime tra 24 e 28.

Meteo, le previsioni per sabato 11 giugno

Nord Italia Rinforzo dell'alta pressione garanzia di stabilità su tutte le regioni. Giornata serena o poco nuvolosa su coste, pianure e settori alpini. Temperature in aumento, massime tra 31 e 33.

Centro Italia Una prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature in aumento sul Tirreno, massime tra 32 e 37, inferiori sul versante Adriatico.

Sud Italia Bel tempo salvo brevi rovesci pomeridiani sull'Appennino calabro. Temperature in calo, massime tra 25 e 30, superiori su Tirreno e Isole Maggiori.

Meteo, le previsioni per domenica 12 giugno

Nord Italia La stabilità dell'anticiclone garantisce bel tempo ovunque, con cieli in prevalenza soleggiati, salvo qualche innocua nube sui rilievi. Temperature in rialzo, massime tra 28 e 33.

Centro Italia Giornata caratterizzata da tempo stabile su tutto il settore, con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature in aumento sul versante tirrenico, massime tra 26 e 31.

Sud Italia Bel tempo e cieli sereni, salvo qualche locale addensamento nuvoloso tra Calabria e Sicilia sud-orientale. Temperature in ascesa, massime tra 25 e 31.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Giugno 2022, 10:08

