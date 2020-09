Questa situazione si protrarrà fino al prossimo weekend. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che sabato l’estate sarà ancora padrona dell’Italia con bel tempo prevalente. Il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso al Centro-Sud, con più nubi o a tratti coperto al Nord (specie sul Triveneto e sui settori prealpini). Le temperature misureranno valori massimi fino a 30°C al Centro-Sud, qualche grado in meno invece al Nord per via di una maggior presenza della nuvolosità.Domenica seguirà lo stesso iter di sabato, continuerà ad essere ben soleggiato al Centro-Sud con temperature fino a 30°C, specie in Toscana e Lazio (come a Firenze e Roma), sempre meno caldo al Nord per la presenza di molte nubi ( 25-26°C a Torino e Milano), soprattutto al Nordovest dove tra l’altro si potranno avere delle precipitazioni sui rilievi. Con l'inizio della prossima settimana, e soprattutto da martedì 22, giorno dell'equinozio, giungerà dopo tanto tempo una perturbazione atlantica.APPROFONDIMENTOMartedì 15. Al Nord: poco nuvoloso. Al Centro: nuvolosità diffusa sui rilievi con temporali. Al Sud: piovaschi su Campania e Calabria, isolati temporali in Sicilia.Mercoledì 16. Al Nord: temporali sparsi sulle Alpi, sole altrove. Al Centro: temporali pomeridiani sugli Appennini. Al Sud: molte nubi, isolati temporali sui rilievi calabresi e in Sicilia.Giovedì 17. Al Nord: qualche temporale sulle Alpi orientali, sole altrove. Al Centro: temporali pomeridiani sugli Appennini. Al Sud: instabile sulle zone ioniche e sugli Appennini con nubi e qualche precipitazione.Venerdì 18. Bel tempo su tutte le regioni.