Meteo, estate addio, da lunedì temporali in arrivo. Allerta gialla in nove regioni

Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Settembre 2020, 20:22

addio, arriva definitivamente l'autunno. E arriva col botto.Per la giornata di domani, lunedì 21 settembre, è stato diramato dal Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con diverse regioni, un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Sarà allerta gialla sul bacino dell'Alto Piave, in Veneto, su alcuni settori di Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e sull'intero territorio di Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise.Secondo le informazioni del Dipartimento, un'area depressionaria tende ad avvicinarsi alle regioni centro-settentrionali italiane, determinando una fase di moderato maltempo, con precipitazioni temporalesche, specie sulle regioni centrali e sull'Emilia-Romagna. La Protezione Civile fa sapere che i fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle «criticità idrogeologiche e idrauliche».Nel pomerigigo di oggi sono previste precipitazioni a prevalente carattere temporalesco sulla Toscana, in estensione ad Emilia-Romagna e Marche. Dalle prime ore di domani, 21 settembre, si prevedono precipitazioni a prevalente carattere temporalesco su Lazio e Umbria. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.Tra Venerdì 25 e Sabato 26 della nuova settimanala bella stagione se ne andrà definitivamente, lasciando spazio a temporali, colpi di vento e addirittura alla prima neve sulle cime, ma anche a quote leggermente più basse, dai 1900 metri in su.