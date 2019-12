Meteo, le previsioni: mercoledì torna l'autunno. «Venerdì piogge abbondanti», ecco dove

, le previsioni dei prossimi giorni: dopo una piccola pausa dall'inverno, con temperature schizzate all'insù, il tempo muterà nuovamente tornando all'autunno. Negli ultimi giorni abbiamo avuto temperature aumentate per via dei venti di Ostro e Scirocco, ma ora le piogge - afferma il team del sito ilMeteo.it - si faranno via via più intense.Nella giornata diil tempo sarà più piovoso su Piemonte e Liguria,invece un vortice ciclonico Nordafricano risalirà verso la Sardegna facendo peggiorare fortemente il tempo sull'isola. Ma continuerà a piovere ancora sul Piemonte e sulla Liguria e inoltre le precipitazioni bagneranno anche Sicilia e Calabria., il fronte perturbato pilotato dal vortice si muoverà verso levante andando a interessare gran parte del Nord (specie il Triveneto, ma ancora Piemonte e Liguria), le regioni tirreniche e buona parte del Sud.