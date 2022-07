Meteo, la tregua al caldo non durerà a lungo: a metà luglio arriva Lucifero

La tregua al caldo di Caronte è finalmente arrivata e per qualche giorno in tutta Italia resteranno gradevoli temperature estive, anche sotto i 30 gradi e con venti che portano via l'umidità dei giorni scorsi. La gradevole pausa dal caldo torrido non durerà però a lungo e a metà luglio tornerà sul nostro paese l'anticiclone africano Lucifero.

Già a partire da lunedì 11 le temperature torneranno ad alzarsi e tornerà un nuovo anticiclone con tanto sole e assenza di piogge. Il picco del caldo si avrà tra il 14 e il 15 e vista l'origine sub-tropicale delle masse d'aria, oltre al tanto sole, ci sarà una nuova impennata dei valori termici soprattutto al Sud e sulle isole. Ciò si tradurrà in nuove ondate di caldo, con i termometri pronti a schizzare, questa volta diffusamente, oltre i 35/36°C, ma localmente anche fino a 39/40°C sulle pianure del Nord e sulle zone interne di Sardegna e Sicilia.

Sebbene le previsioni a lungo termine non siano molto attendibili, gli esperti non segnalano nuove piogge fino a fine mese, cosa che fa intuire una nuova lunga ondata di calore almeno per tutto il mese di luglio.

