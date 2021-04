Italia divisa in due nel weekend del primo maggio. Come riporta 3bmeteo, la penisola continuerà ad essere esposta ad un richiamo di correnti sudoccidentali, masse d'aria che provengono dall'entroterra nordafricano, che porteranno caldo al Centro-Sud, mentre al contrario nelle regioni settentrionali determineranno un meteo più instabile e umido. Nelle regioni settentrionali e in parte di quelle centrali è previsto il maltempo con rovesci e temporali.

Il meteo, le previsioni per il primo maggio

Graduale peggioramento sin dalle prime ore di domani al Nord con piogge a partire dalle zone occidentali. Attesi rovesci su Piemonte, Liguria e alta Lombardia, la sera su gran parte delle regioni compreso il Triveneto. Nubifrahi specie su alte pianure centro-orientali e Prealpi. Piogge più deboli su Emilia Romagna. Maltempo anche in Toscana, Umbria, Marche interne, alto Lazio e localmente interne abruzzesi. Andrà meglio al Sud e sulle isole con cieli parzialmente nuvolosi. Temperature in calo al Nordovest.

Il meteo, le previsioni

Ancora qualche rovescio al Nord nella giornata di domenica. Tempo migliore al Centro-Sud con schiarite alternate a qualche annuvolamento alto e stratificato, maggiori addensamenti sulle zone interne e sul versante tirrenico, con locali piovaschi ad inizio giornata tra Campania e Calabria, in esaurimento.

