Meteo, Italia nella morsa di freddo e maltempo fino alla prossima settimana

L'Italia nella morsa del maltempo, dopo mesi di incredibile siccità. Già nella giornata di oggi, diverse zone del Paese sono interessate da perturbazioni che mancavano da tempo. Una situazione che perdurerà fino alla prossima settimana, con temperature in calo e forti precipitazioni su praticamente tutta la Penisola.

Meteo, previsioni per mercoledì 30 marzo

Nord Italia Netto peggioramento con piogge e rovesci diffusi in transito da Ovest verso Est; neve sulle Alpi dai 1300-1500 m. Temperature in calo, massime tra 10 e 13.

Centro Italia Piogge e rovesci diffusi sulle tirreniche, in estensione alle adriatiche; precipitazioni più intense tra Toscana, Umbria e alto Lazio. Temperature in calo, massime tra 10 e 15.

Sud Italia Graduale peggioramento con rovesci sparsi, più convinti su Puglia e Campania. Temperature in rialzo in Sicilia, massime di 28°C sul Palermitano, in calo altrove.

Meteo, previsioni per giovedì 31 marzo

Nord Italia Instabile con piogge e rovesci sulle regioni di Nord-Est, variabilità al Nordovest con locali piogge sui settori alpini e prealpini; quota neve a partire dai 1500-1700m. Temperature in aumento, massime tra 14 e 19.

Centro Italia Instabile con piogge e rovesci diffusi, localmente intensi e temporaleschi su Toscana e Marche. Neve dai 1400m. Temperature stazionarie, massime tra 12 e 16.

Sud Italia Instabile con piogge e rovesci diffusi, in graduale attenuazione verso la sera. Temperature in calo, massime tra 14 e 18.

Meteo, previsioni per venerdì 1 aprile

Nord Italia Tempo a tratti instabile con piogge e rovesci sparsi e intermittenti, anche a carattere temporalesco sulle Prealpi e Liguria. Neve su Alpi e Appennino dai 1000 in calo la sera. Temperature in calo, massime tra 12 e 16.

Centro Italia Spiccata variabilità con schiarite alternate a rovesci, specie la sera sulle regioni tirreniche. Neve dai 1200m. Temperature in calo, massime tra 11 e 16.

Sud Italia Spiccata variabilità con piogge e rovesci più frequenti sui settori tirrenici. Temperature stabili, massime tra 15 e 18.

Meteo, previsioni per sabato 2 aprile

Nord Italia Instabilità sparsa con piogge e rovesci intermittenti, più convinti su Nord-Est, Lombardia e Liguria. Più schiarite in Piemonte. Neve fino a 500m. Temperature in calo, massime tra 7e 12.

Centro Italia Tempo variabile, schiarite alternate a rovesci, più probabili su tirreniche e Appennino. Neve dai 500m. Temperature in calo, massime tra 7 e 12.

Sud Italia Piogge e temporali su Campania e Calabria tirrenica. Altrove instabilità sparsa ma anche schiarite, specie in Puglia. Temperature in calo, massime tra 11 e 15.

Meteo, previsioni per domenica 3 aprile

Nord Italia Al nord ovest: Coperto con pioggia debole in riviera ligure e sulle pianure lombardo piemontesi, Nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi occidentali e sulle Alpi centrali. Al nord est: Nubi sparse con ampie schiarite sulla laguna veneta e sulle pianure venete, Coperto con pioggia debole in Romagna e sulle pianure emiliane, Nuvoloso con locali aperture sulle Dolomiti.

Centro Italia Sul Tirreno: Coperto con pioggia debole sulla dorsale toscana, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sull'Adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali, Coperto con pioggia debole sulle subappenniniche, Sereno sulla dorsale e sul Gran Sasso.

Sud Italia Sul Tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale campana, Coperto con neve debole o moderata sulla dorsale calabra, Coperto con pioggia debole altrove. Sull'Adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sul litorale adriatico e sulla dorsale molisana, Coperto con pioggia debole altrove. Sulle isole maggiori: Nubi sparse con ampie schiarite sulla Costa Smeralda, Coperto con pioggia debole su interne sarde, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

