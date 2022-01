Meteo in Italia, con i giorni della merla arrivano pioggia e neve al Centro-Sud

Meteo in Italia, i giorni della merla porteranno pioggia e neve al Centro e al Sud. Fino al 31 gennaio, l'alta pressione proteggerà la nostra Penisola ma dalla prossima settimana aumenteranno le nubi e le perturbazioni.

Il tempo resterà sostanzialmente stabile fino a domenica, ma da lunedì 31 gennaio arriveranno venti forti dal Nord sul Centro-Sud, con il tempo in peggioramento e le prime, intense precipitazioni (anche nevose sotto i 1000 metri). Meglio il tempo al Nord, riparato dalle Alpi. Le temperature inizieranno a calare da lunedì prossimo.

Meteo, previsioni per giovedì 27 gennaio 2022

Nord: foschie dense e nebbie sulla Val Padana, in sollevamento entro il pomeriggio; soleggiato su Alpi e Prealpi. Più nubi in Liguria la mattina. Temperature in rialzo, massime tra 9 e 15.

Centro: variabilità associata a piogge sparse; nevicate a partire dai 9-1200m. Foschie nottetempo sul litorale marchigiano. Temperature stazionarie, massime tra 9 e 13.

Sud: nuvolosità irregolare con piogge e rovesci dal pomeriggio. Asciutta la Sicilia. Neve a partire dai 600-800m. Temperature in rialzo, massime tra 10 e 14.

Meteo, previsioni per venerdì 28 gennaio 2022

Nord: tempo stabile tra sole e velature; foschie e locali banchi di nebbia sulla Val Padana, in sollevamento al pomeriggio. Temperature in calo, massime comprese tra 9 e 14.

Centro: condizioni stabili con tempo soleggiato; più nubi su Adriatiche. Rovesci nottetempo sull'Abruzzo meridionale. Temperature in calo, massime comprese tra 9 e 13.

Sud: variabilità tra notte e mattino con piogge, rovesci e temporali. Neve su interne campane tra i 500-600m. Temperature in calo, massime comprese tra 8 e 14.

Meteo, previsioni per sabato 29 gennaio 2022

Nord: cieli sereni salvo nebbie o foschie dense in Val Padana e nubi basse sulla Liguria. Qualche nube anche sulle Alpi Atesine. Temperature in rialzo, massime tra 9 e 15.

Centro: tempo stabile, nubi sul versante tirrenico e sulla Sardegna, su quest'ultima non mancherà qualche debole piovasco. Temperature in rialzo, massime tra 10 e 15.

Sud: tempo stabile e asciutto. Cielo pressoché sereno; più nubi tra Sicilia, Calabria e Campania dal tardo pomeriggio. Più sole altrove. Temperature stabili, massime tra 11 e 15.

Meteo, previsioni per domenica 30 gennaio 2022

Nord: instabile specie l'Emilia Romagna e Liguria. Nebbie e foschie il Valpadana. Neve sulle Alpi e sull'Appennino Romagnolo. Poco nuvoloso altrove. Temperature in calo, massime comprese tra 6 e 11.

Centro: instabile, nuvolosità diffusa con piogge o rovesci a partire dal pomeriggio. Nevicate dai 650-950m. Temperature in calo, massime comprese tra 7 e 12.

Sud: variabilità dal pomeriggio con piogge e rovesci specie su Campania e Calabria. Più soleggiato altrove. Temperature stabili, massime comprese tra 9 e 14.

Meteo, previsioni per lunedì 31 gennaio 2022

Nord: Al nord ovest nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure, Nuvoloso con locali aperture sulle pianure lombardo piemontesi, Sereno sulle Alpi occidentali, Nubi sparse con ampie schiarite sulle Alpi centrali. Al nord est: Nuvoloso con locali aperture sulla laguna veneta e sulle pianure venete, Coperto con pioggia debole in Romagna e sulle pianure emiliane, Nubi sparse con ampie schiarite sulle Dolomiti.

Centro: sul Tirreno nubi sparse con ampie schiarite sui litorali, Coperto con pioggia moderata sulle pianure toscane, Coperto con pioggia debole altrove. Sull'Adriatico, nuvoloso con locali aperture sui litorali e sulle subappenniniche, Coperto con pioggia debole sulla dorsale, Coperto con neve debole o moderata sul Gran Sasso.

Sud: sul Tirreno coperto con pioggia moderata sulla dorsale calabra, Coperto con pioggia debole altrove. Sull'Adriatico nubi sparse con ampie schiarite sul litorale adriatico, Nuvoloso con locali aperture sul litorale ionico, Coperto con pioggia debole altrove. Sulle isole maggiori: Sereno sul catanese, Coperto con pioggia debole su interne sarde, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

