Meteo, anticiclone ad oltranza e nebbie diffuse

Per i prossimi giorni l'Italia sarà interessata da un insistente anticiclone che non sembra aver voglia di abbandonare il Paese. Una delle caratteristiche della sua presenza sarà la nebbia che potrebbe tornare più diffusa e fitta su molte zone pianeggianti del Centro-Nord (specie occidentali).

Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che la presenza dell’anticiclone renderà l’atmosfera decisamente stabile. Il bel tempo sarà prevalente anche se il cielo si mostrerà spesso nuvoloso o a tratti molto nuvoloso lungo le coste e sulle zone pianeggianti. Sotto il profilo termico i valori massimi raggiungeranno picchi fino a 20-22°C al Centro-Sud (come a Roma, Napoli, Palermo, Taranto), non oltre i 15-16°C al Nordest e sulle valli alpine (zone più soleggiate) e qualche grado in meno al Nordovest (settori più interessati da nebbie e nubi basse). L’anticiclone potrebbe indebolirsi temporaneamente tra giovedì e venerdì quando una debole perturbazione atlantica tenterà di raggiungere alcune regioni.

NEL DETTAGLIO

Lunedì 9. Al nord: locali nebbie in pianura, sole altrove. Al centro: qualche foschia su valli e pianure, ma cielo poco nuvoloso. Al sud: in prevalenza soleggiato.

Martedì 10. Al nord: possibili nebbie diffuse in pianura, sole sui monti. Al centro: poco nuvoloso, ma coperto in Sardegna. Al sud: cielo poco nuvoloso.

Mercoledì 11. Al nord: cielo invisibile con presenza di nebbie, altrimenti poco nuvoloso. Al centro: nubi basse sulle coste. Al sud: in prevalenza poco nuvoloso.

Giovedì e venerdì qualche pioggia al Centro.

