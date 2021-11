Meteo, l'inverno anticipa: gelo in arrivo, cosa succederà a fine novembre

Entro la fine del mese di novembre dovrebbe arrivare l'inverno a tutti gli effetti. In quei giorni ci sarà su tutta Europa, Italia inclusa, una poderosa ondata di gelo che farà crollare le temperature e porterà le prime nevicate a bassa quota. Si tratterà di un primo vero assaggio dell'inverno 2021-2022 che, date le premesse, potrebbe essere uno dei più rigidi degli ultimi tempi.

Negli ultimi anni la fine di novembre sembra stia segnando il passaggio tra la stagione autunnale e l'invernale, tendenza che pare essere confermata dagli sperti anche quest'anno. Già da lunedì 22 potrebbe arrivare una massa di aria fredda dal Nord Europa che porterà un brusco calo delle temperature. Il fenomeno in questione è quello della Nina che solitamente dopo una stagione calda in estate provoca rigide perturbazioni in inverno a causa del repentino raffreddamento delle acque del Pacifico.

A fine novembre si avrà il primo vero freddo quindi che potrebbe portare nevicate, anche abbondanti, a bassa quota sulle regioni centro-settentrionali, con Alpi e Appennini che potrebbero fare il pieno. Si tratta però di previsioni a lungo termine e come tali hanno bisogno di conferme, ma sembra che in generale quest'anno l'inverno potrebbe anticipare il suo ingresso di circa una ventina di giorni.

