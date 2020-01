Meteo impazzito: arriva il gran caldo nei giorni "più freddi" dell'anno, poi il gelo PREVISIONI

Meteo

Mercoledì 29 Gennaio 2020, 10:28

. Iniziano da oggipopolarmente conosciuti come i più freddi dell'inverno, ma che quest'anno invece saranno tutt'altro. Il clima sembra davvero impazzito a vedere cosa ci propone il centro di calcolo europeo (Ecmwf). Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che secondo Ecmwf (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) nei prossimi giorni l'alta pressione ora presente sull'Italia cambierà aspetto e acquisterà connotati sub-tropicali.Nel corso del weekend l'anticiclone Nordafricano si avvicinerà di gran carriera all'Italia inondandola del suo alito. Le temperature cominceranno un escalation a dir poco sbalorditiva, basti pensare che tra. Un clima decisamente anomalo, ma che ben presto muterà radicalmente d'aspetto. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che il Centro Europeo prevede a partire dal 5 febbraio un totale cambio di circolazione atmosferica.L'anticiclone delle Azzorre dall'oceano si innalzerà verso il Regno Unito e la Scandinavia e da qui si muoveranno impetuoseche ben presto raggiungeranno l'Italia. Sarà proprio tra il 5 e il 7 febbraio che si prevede un'irruzione di aria artica. Se ciò dovesse venire confermato il nostro Paese piomberebbe nell'arco di 24-48 ore in pieno inverno con la neve che potrebbe cadere fin sulle coste di Marche, Abruzzo e Molise.