Meteo, Ponte dell'Immacolata: freddo, pioggia e neve, anche in pianura. Ecco dove, le previsioni

Ponte dell'Immacolata con la neve, anche in pianura. L'ondata di freddo che sta attraversando l'Italia porterà anche la neve. Il ponte dell'8 dicembre si prevede all'insegna delle perturbazioni meteo. I primi fiocchi cadranno al Nord. Sono previste le prime precipitazioni durante la notte tra il 7 e l'8 soprattutto al Nordovest. Si va dal Piemonte, alla Liguria - nella zona di Genova - poi sulla Lombardia e l'Emilia soprattutto il Piacentino e il Parmense occidentale. Più si andrà verso est e maggiore sarà la possibilità che l'ingresso delle correnti meridionali relative alla bassa pressione spazzi via il freddo dalle quote inferiori favorendo un rialzo della quota neve. Quanto durerà? Potrebbe reggere anche per la giornata del 9 anche se saranno determinanti i fattori locali. Sul resto della penisola il riscaldamento indotto dall'arrivo dei venti meridionali sarebbe deleterio per la quota neve che salirebbe al Centro fino a oltre 1400m tra Lazio e Abruzzo e fino in alta montagna al Sud.

In arrivo anche temporali: le piogge interesseranno il Triveneto, nevicherà sulle Alpi fin sul fondovalle, poi le precipitazioni interesseranno la Toscana e il Lazio, con la neve che scenderà fin sotto i 1000 metri in serata. Piogge a tratti anche piuttosto intense colpiranno le coste meridionali tirreniche e la Sardegna occidentale.

Le province di Salerno, Potenza, Catanzaro, ma anche Sassari e Oristano saranno le più colpite dalle precipitazioni. In Sardegna i fiocchi di neve cadranno sin da subito a 900 metri. Il vortice si sposterà rapidamente verso Sud con l'inizio della prossima settimana, nel frattempo venti freddi di Tramontana cominceranno a soffiare su tutto il Paese facendo crollare le temperature sia diurne sia notturne.

Neve in città è prevista a Cuneo, Torino, Genova, Milano, Varese, Como, Bergamo, Brescia, Pavia e Piacenza. Spostandosi a est: probabili fiocchi anche a Verona e a Vicenza.

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Dicembre 2021, 15:10

