Meteo, i giorni della merla saranno al caldo: piogge nel weekend, poi torna l'alta pressione

le previsioni di questonon saranno delle migliori: un'ampia circolazione depressionaria che da giorni staziona sulla Penisola Iberica - dove ha provocato non pochi danni - sta per sconfiggere il dominio anticiclonico che aveva portato da noi uno strano clima primaverile, nonostante non siamo nemmeno ala fine di gennaio. L'instabilità porterà una perturbazione che sta per raggiungere l'Italia, scrive il team del sito ilMeteo.it.Dail cielo coperto al Nordovest e sulla Sardegna genererà delle piogge, via via più moderate sulla Liguria., sin dal primo mattino piogge in Liguria con nevicate sopra i 900 metri, ma con quota in rapido rialzo fino a 1200-1400 metri a metà giornata. Cielo coperto sul resto del Nord, ma con deboli precipitazioni, localmente modeste/moderate in Emilia Romagna. Tempo più instabile invece su Toscana e Lazio dove si avranno dei rovesci o locali temporali. Più asciutto al Sud.