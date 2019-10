Meteo, weekend con caldo estivo: ma da lunedì cambia tutto. «Pericolo nebbia»

, non è ancora arrivata l'ora del freddo e dell'autunno: questo weekend una rinnovata alta pressione di origini nord-africane ci porterà un tempo stabile e temperature molto più calde. Secondo quanto scrive il team del sito ilMeteo.it, sabato e domenica avremo due giornate di sole su gran parte del Nordest e su tutta l'area adriatica, da Nord a Sud.Non sarà così ovunque però: sul lato opposto ci sarà un'aria più umida e instabile, con nuvole (soprattutto domenica) su Nordovest, Liguria, Toscana, Umbria e Sardegna. Possibile anche qualche pioggia sui settori centrali della Liguria. La temperatura risulterà comunque in aumento, con valori quasi estivi, specie su Sud e isole: come detto già ieri, avremo punte di 30 gradi in alcune zone del Sud e un tempo agostano.