Meteo, a Ferragosto temperature autunnali ma dalla prossima settimana torna il caldo africano: ecco dove

L'aria fresca che sta interessando parte dell'Italia in questi giorni sembra avere le ore contate. Subito dopo la giornata di Ferragosto, secondo gli esperti, tornerà il caldo torrido. Già a partire dalla giornata di domenica il meteo in alcune zone le temperature tenderanno a rialzarsi, ma sarà nel corso della prossima settimana che l'anticiclone africano arriverà al suo clou.

Secondo gli ultimi aggiornamenti però non sarà come prima. La sesta fiammata africana sarà destinata a colpire soprattutto le regioni del Sud e parte del Centro. Su queste zone già da Martedì 16 infatti, i termometri inizieranno a salire verso l'alto e potrebbero tornare a toccare i 40 gradi se non addirittura superarli in alcune aree estreme del Sud e in Sicilia.

Tornerà il caldo anche al Centro e al Nord, ma non sarà così torrido come le settimane scorse. Ci sarà tuttavia un aumento delle temperature a tutte le quote ma non si potrà certo parlare di vera e propria ondata di caldo e questo non solo per le temperature che non saliranno come al Sud, ma anche perché le regioni del Centro e del Nord saranno destinate a una maggiore variabilità, con la presenza di possibili rovesci soprattutto nel pomeriggio.

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Agosto 2022, 13:13

