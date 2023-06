Meteo, estate tropicale: «Giugno anomalo, a luglio farà caldo ma tante piogge». Le previsioni dell'esperto

di Redazione Web

Dopo l'estate 2022 che per molti (ma non per tutti) fu un vero e proprio incubo, per via del caldo torrido e delle temperature record, che estate sarà quella del 2023? Un anno fa di questi tempi il termometro era già impazzito: già dalla metà di maggio infatti il caldo aveva travolto tutta l'Italia, con un'estate anticipata che portò inevitabilmente anche ad un aumentare dei consumi (soprattutto per i condizionatori). Quella del 2023 potrebbe invece essere diversa: la parola chiave è "tropicale", perché secondo le previsioni meteo quest'estate potrebbe essere caratterizzata da forti piogge, in particolare di pomeriggio.

Meteo, che estate sarà?

A parlarne all'Adnkronos è il meteorologo Lorenzo Tedici, de ilMeteo.it, secondo cui «Giugno probabilmente proseguirà senza un caldo importante, anzi la prossima settimana si prevede forte maltempo al centro sud. Quindi l'estate non arriverà prima del solstizio, se non in questo fine settimana che farà un pò più caldo, ma per la prossima settimana si prevede maltempo». «Le temperature tenderanno a scendere e quindi giugno alla fine sarà un pò come maggio, senza il caldo forte, - evidenzia Tedici - al contrario di maggio e giugno dello scorso anno che faceva molto caldo infatti l'anno passato di questi tempi avevamo già i condizionatori accesi da un mese circa e faceva molto caldo anche la notte, mentre al momento la notte si sta bene».



«La novità sarà per il mese di luglio dato che potrebbe essere, sempre più caldo della media come ormai avviene negli ultimi 30anni, ma molto piovoso, - continua Tedici - quindi al mattino sereno, un bel sole, ma dopo pranzo forti temporali, quindi un luglio piovoso.

